До терактів біля банків у Києві можуть бути причетні спецслужби Росії - СБУ

Як повідомляє прес-центр СБУ на своїй сторінці у Facebook, за однією з версій, злочин скоєно за завданням спецслужб Росії з метою дестабілізації суспільної ситуації у Києві.

"2 квітня слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за фактами вибуху у Солом'янському та замінування у Шевченківському районах Києва. Їх кваліфіковано як терористичний акт за ч. 1 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Також в СБУ зазначили, що за рішенням прокуратури Києва злочини розслідуватимуться в одному провадженні. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження щодо підготовки та вчинення вибуху створено оперативно-слідчу групу, до якої увійшли співробітники СБУ, МВС та прокуратури.

Усіма правоохоронними органами Київщини у посиленому режимі здійснюються контртерористичні та контррозвідувальні заходи для встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, підкреслили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня о 4-й годині ранку стався вибух біля банку на вулиці Борщагівській. За попередньою інформацією правоохоронців, спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

Крім того, 2 квітня біля банку на проспекті Перемоги було виявлено та знешкоджений підозрілий предмет - металеву банку, перемотану чорною ізолентою. За допомогою робота-сапера знайдений предмет помістили у спеціальну ємність та знешкодили.