ЗМІ: Пов'язана з екс-регіоналом компанія будує висотки на землі, виділеній під церкву

Про це йдеться у розслідуванні програми Радіо Свобода і Першого Національного «Схеми».

Земельну ділянку площею 0,9 гектара на проспекті Космонавта Комарова, 46 надали в оренду Українській православній церкві Київського патріархату в 2003 році для будівництва культової споруди й одноповерхової виробничої бази. Натомість зараз компанія «Інтергал-Буд» зводить там житловий комплекс і продає квартири, йдеться в сюжеті.

Читайте такожУ Києві більше 140 забудов, щодо яких порушено кримінальні провадження - депутат міськрадиУ Державній архітектурно-будівельній інспекції підтвердили, що житловий комплекс зводиться без відповідних документів. «Було встановлено, що ведеться будівництво двох великих багатоповерхових житлових будинків, що фактично не відповідає цільовому призначенню земельної ділянки, містобудівним умовам та обмеженням та дозволу, виданому за цією адресою», – повідомила Ольга Туній, керівник прес-служби Державної архітектурно-будівельної інспекції.

У компанії «Інтергал-Буд» заявили, що нададуть відповідь на журналістський запит протягом 30 днів, а голова інформаційного управління УПЦ КП архієпископ Євстратій – що про будівництво на Комарова, 46 чує вперше.