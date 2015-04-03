Київ за тиждень перед Великоднем засипле снігом
15:15, 03 квітня 2015Київ
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За прогнозом Гідрометцентру на вихідних та початку наступного тижня в столиці очікується різке погіршення погодних умов та опади у вигляді дощу й снігу.
У режимі надзвичайної ситуації буде працювати снігоприбиральна техніка / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Враховуючи прогноз погоди, підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» знаходяться у посиленому черговому режимі. Цілодобово забезпечено патрулювання вулично-дорожньої мережі столиці, запевняють в КМДА.
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Позмінно у режимі надзвичайної ситуації працюють 136 одиниць снігоприбиральної техніки, 63 бригади, 376 осіб.
Підприємства «Київавтодору» забезпечені в необхідній кількості паливно-мастильними та протиожеледними матеріалами, підкреслюється в повідомленні.
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