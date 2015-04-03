Під Кабміном палили шини, одного чоловіка затримали

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві.

"У рамках незапланованої акції протесту біля стін Кабінету міністрів невідомі підпалили шини. Для припинення протиправних дій втрутилися правоохоронці. За підозрою у скоєнні правопорушення міліціонерам вдалося затримати чоловіка, 1983 року народження, якого ідентифікували на записах відеокамер групи документування. Його особа встановлена. Він доставлений до Печерського райуправління для з’ясування обставин події. Двох його поплічників розшукують", - повідомили у ВЗГ.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання правової кваліфікації правопорушення.

Ситуація біля будівлі Кабміну врегульована.