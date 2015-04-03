У "Блоці Порошенка" пропонують змінити закони щодо відновлення райрад у Києві

10:55, 03 квітня 2015
Київ
0

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Третьяков Олександр вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законів щодо відновлення районних рад у Києві (№ 2529).

Оболонська райрада / wikipedia.org

Текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.

Як повідомляв УНІАН, у Київраді підтримала рішення про відновлення райрад у столиці. На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку було взято до розгляду проект рішення про управління місцевими районними радами.

Читайте такожУ Києві зробили черговий крок до відновлення райрад

Проектом передбачається склад депутатського корпусу в кількості по 46 чоловік у Голосіївській, Печерській, Подільській та Шевченківській райрадах; по 54 депутата у Дарницькій, Деснянській, Дніпровській, Оболонській, Святошинській та Солом’янській райрадах.

У проекті зазначено, що вибори до столичних райрад відбудуться разом із наступними черговими місцевими виборами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter