У "Блоці Порошенка" пропонують змінити закони щодо відновлення райрад у Києві

Текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.

Як повідомляв УНІАН, у Київраді підтримала рішення про відновлення райрад у столиці. На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку було взято до розгляду проект рішення про управління місцевими районними радами.

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Проектом передбачається склад депутатського корпусу в кількості по 46 чоловік у Голосіївській, Печерській, Подільській та Шевченківській райрадах; по 54 депутата у Дарницькій, Деснянській, Дніпровській, Оболонській, Святошинській та Солом’янській райрадах.

У проекті зазначено, що вибори до столичних райрад відбудуться разом із наступними черговими місцевими виборами.