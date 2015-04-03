У Києві запустили онлайн-сервіс для відстеження руху маршруток

10:43, 03 квітня 2015
Київ
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Комунальне підприємство "Київпастранс" запустило маршрутки з GPS-приймачами. Тепер руху наземного громадського транспорту можна відстежувати в інтернеті.

теперь движения наземного общественного транспорта можно отслеживать в интернете / УНИАН

Ознайомитися з GPS-даними руху маршруток можна на сайті "Київпастрансу" в розділі "Транспорт онлайн", сообщает ТСН. . Послуга працює за підтримки сервісу EasyWay.

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GPS-приймачами обладнано 27 маршрутів:

№150 вул. Милославська - вул. Індустріальна

№155 ст. м. "Петрівка" - Кільцева дорога

№157 (21) ст. м "Петрівка" - вул. Бальзака

№165 (7) пл. Перемоги - Львівська площа

№166 (23) пл. Лук'янівська - вул. Стеценка

№179 (31) ст. м "Політехнічний інститут" - вул. Татарська

№181 (18+7) Залізничний вокзал - пл. Тараса Шевченка

№182 (26) ст. м "Нивки" - пр. Свободи

№193 Ленінградська пл. - ж/м Корчувате

№208 (56Д) ст. м "Голосіївська" - Універсам "Біличі"

№209 (38) ст. м "Палац Україна" - вул. Академіка Вільямса

№211 ДВРЗ - пл. Московська

№212 ст. м "Либідська" - вул. Академіка Заболотного

№215 вул. Луначарського - вул. Петра Запорожця

№220 вул. Тростянецька - вул. Медова

№221 ст. м. "Дарниця" - вул. Милославська

№225 (45) ст. м "Дарниця" - ст. м "Харківська"

№234 (105) ст. м "Петрівка" - пр. Алішера Навої

№239 (17) ст. м "Шулявська" - ст. м "Либідська"

№249 (49) ст. м "Лівобережна" - Залізнична платформа "Лівий берег"

№425 (87) вул. Луначарського - ст. м "Осокорки"

№457 ст. м "Либідська" - вул. Павла Грабовського

№474 (104Д) ст. м "Харківська" - с. Бортничі

№537 (32) ст. м "Нивки" - пл. Шевченка

№548 ст. м. "Виставковий центр" - вул. Метрологічна

№550 вул. Кадетський Гай - пр. Маяковського

№586 (6) пл. Тараса Шевченка - ст. м "Лук'янівська".

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