У Києві запустили онлайн-сервіс для відстеження руху маршруток
Комунальне підприємство "Київпастранс" запустило маршрутки з GPS-приймачами. Тепер руху наземного громадського транспорту можна відстежувати в інтернеті.
Ознайомитися з GPS-даними руху маршруток можна на сайті "Київпастрансу" в розділі "Транспорт онлайн", сообщает ТСН. . Послуга працює за підтримки сервісу EasyWay.
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GPS-приймачами обладнано 27 маршрутів:
№150 вул. Милославська - вул. Індустріальна
№155 ст. м. "Петрівка" - Кільцева дорога
№157 (21) ст. м "Петрівка" - вул. Бальзака
№165 (7) пл. Перемоги - Львівська площа
№166 (23) пл. Лук'янівська - вул. Стеценка
№179 (31) ст. м "Політехнічний інститут" - вул. Татарська
№181 (18+7) Залізничний вокзал - пл. Тараса Шевченка
№182 (26) ст. м "Нивки" - пр. Свободи
№193 Ленінградська пл. - ж/м Корчувате
№208 (56Д) ст. м "Голосіївська" - Універсам "Біличі"
№209 (38) ст. м "Палац Україна" - вул. Академіка Вільямса
№211 ДВРЗ - пл. Московська
№212 ст. м "Либідська" - вул. Академіка Заболотного
№215 вул. Луначарського - вул. Петра Запорожця
№220 вул. Тростянецька - вул. Медова
№221 ст. м. "Дарниця" - вул. Милославська
№225 (45) ст. м "Дарниця" - ст. м "Харківська"
№234 (105) ст. м "Петрівка" - пр. Алішера Навої
№239 (17) ст. м "Шулявська" - ст. м "Либідська"
№249 (49) ст. м "Лівобережна" - Залізнична платформа "Лівий берег"
№425 (87) вул. Луначарського - ст. м "Осокорки"
№457 ст. м "Либідська" - вул. Павла Грабовського
№474 (104Д) ст. м "Харківська" - с. Бортничі
№537 (32) ст. м "Нивки" - пл. Шевченка
№548 ст. м. "Виставковий центр" - вул. Метрологічна
№550 вул. Кадетський Гай - пр. Маяковського
№586 (6) пл. Тараса Шевченка - ст. м "Лук'янівська".