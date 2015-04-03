У Києві запустили онлайн-сервіс для відстеження руху маршруток

Комунальне підприємство "Київпастранс" запустило маршрутки з GPS-приймачами. Тепер руху наземного громадського транспорту можна відстежувати в інтернеті.

Ознайомитися з GPS-даними руху маршруток можна на сайті "Київпастрансу" в розділі "Транспорт онлайн", сообщает ТСН. . Послуга працює за підтримки сервісу EasyWay. Читайте також"Київпастранс" закупить 130 трамваїв і тролейбусів GPS-приймачами обладнано 27 маршрутів: №150 вул. Милославська - вул. Індустріальна №155 ст. м. "Петрівка" - Кільцева дорога №157 (21) ст. м "Петрівка" - вул. Бальзака №165 (7) пл. Перемоги - Львівська площа №166 (23) пл. Лук'янівська - вул. Стеценка №179 (31) ст. м "Політехнічний інститут" - вул. Татарська №181 (18+7) Залізничний вокзал - пл. Тараса Шевченка №182 (26) ст. м "Нивки" - пр. Свободи №193 Ленінградська пл. - ж/м Корчувате №208 (56Д) ст. м "Голосіївська" - Універсам "Біличі" №209 (38) ст. м "Палац Україна" - вул. Академіка Вільямса №211 ДВРЗ - пл. Московська №212 ст. м "Либідська" - вул. Академіка Заболотного №215 вул. Луначарського - вул. Петра Запорожця №220 вул. Тростянецька - вул. Медова №221 ст. м. "Дарниця" - вул. Милославська №225 (45) ст. м "Дарниця" - ст. м "Харківська" №234 (105) ст. м "Петрівка" - пр. Алішера Навої №239 (17) ст. м "Шулявська" - ст. м "Либідська" №249 (49) ст. м "Лівобережна" - Залізнична платформа "Лівий берег" №425 (87) вул. Луначарського - ст. м "Осокорки" №457 ст. м "Либідська" - вул. Павла Грабовського №474 (104Д) ст. м "Харківська" - с. Бортничі №537 (32) ст. м "Нивки" - пл. Шевченка №548 ст. м. "Виставковий центр" - вул. Метрологічна №550 вул. Кадетський Гай - пр. Маяковського №586 (6) пл. Тараса Шевченка - ст. м "Лук'янівська".

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