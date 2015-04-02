У Києві більше 140 забудов, щодо яких порушено кримінальні провадження - депутат міськради

І є ще низка забудов, якими будуть займатися правоохоронні органи. У тому числі йдеться про унікальну ландшафтну зону Юрковицю, розповіла депутат Київради Олена Єскіна у коментарі Громадському Радіо.

Коментуючи конфлікт зі стріляниною через забудову Дніпра, що стався у Києві вчора, Олена Єскіна розповіла, що скандальний забудовник на Лівобережній — це держана компанія «Укрбуд», але будівництво виконують інші підприємства. Ряд інших підприємств з іншими назвами. Серед них підприємства, які зареєстровані у офшорних зонах.

"Окрім цього я знаю про конфлікти, щодо яких до мене звертались. Це проспект Науки, 42, вул. Звірінецька, 72, провулок Кленовий, 5… Булгакова, 12, — це, скоріш за все, інший забудовник, забудова пов’язана із іншою компанією. Там взагалі без документів на землю будується висотка. Це може кваліфікуватися, як самочинне будівництво. Така ситуація і на Жилянській, 120 б. Там теж той самий забудовник. Там теж було знесено протиправно пам’ятку. За фактом знищення пам’ятки була відкрита кримінальна справа. ОСББ було створене вже коли ця пам’ятка була знищена. Без належного комплекту документів воно почало зводити багатоповерхівку", — говорить Єскіна.

Читайте такожУ Києві стріляли під час акції проти новобудови, постраждала одна людинаУсі ці питання повинні бути вирішені виключно в правовій площині. Але були випадки бездіяльності правоохоронних органів у цих питаннях, — зауважила Олена Єскіна.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 1 квітня під час протесту проти забудови берега Дніпра стався інциндент.

Протестувальники вимагали припинення будівництва. На будівельному майданчику пролунали постріли, постраждав міліціонер. Правоохоронці на місці конфлікту затримали 9 осіб, в одного з них вилучено зброю. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.