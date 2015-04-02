Київрада розширила соціальні гарантії для учасників АТО

Відповідний проект рішення підтримав сьогодні на засіданні 81 депутат із 101, зареєстрованого в сесійній залі.

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Так, діти учасників АТО матимуть пріоритетне право на зарахування у дошкільні комунальні заклади, а також на безкоштовне харчування в цих установах та в школах по 11-й клас.

Крім того, Київрада передбачила похорони за рахунок бюджету всіх киян, загиблих в ході АТО. До цього така норма поширювалася тільки на осіб зі статусом учасників бойових дій.

Додатково також включено в перелік безкоштовного лікування киян-учасників АТО протезування ока.

Крім того, сьогодні депутати прийняли рішення про створення єдиного реєстру киян-учасників АТО. За таке рішення проголосував так само 81 депутат.

Керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, який доповідав з цього проекту, зазначив, що на сьогодні облік здійснюють різні структури і підрозділи міської влади, а єдиної бази немає.

Згідно з прийнятим сьогодні рішенням, єдиний реєстр киян-учасників АТО буде вести Департамент соціальної політики КМДА.