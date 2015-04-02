У Києві вводять особливі контртерористичні заходи, заявляють в КМДА

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов, повідомляє 112.ua.

"Так, ми вже це робимо, просто не хочу говорити, щоб не було відомо які вони. Але ми це вже робимо", - заявив Ніконов у відповідь на питання про те, вводяться в Києві особливі контртерористичні заходи.

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Крім цього, згідно з повідомленням, начальник Київської міліції Олександр Терещук заявив, що введено посилений режим несення служби.

За його словами, на вулиці щодня виходять вдвічі більше правоохоронців, ніж зазвичай. Крім того, за охороною громадського порядку стежать нещодавно створені для протидії терористичним проявам спеціальні бронебійні групи.