Кличко вручив державні нагороди рідним загиблих бійців АТО

Мер Києва Віталій Кличко вручив державні нагороди рідним загиблих Героїв – бійців 12-го батальйону на початку засідання Київради.

Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі КМДА.

«Хочу повідомити, що на нашому засіданні присутні рідні наших Героїв-захисників, бійців 12-ого батальйону. І ми повинні виконати почесну місію. Вручити державні нагороди, присвоєні згідно з указом Президента. На жаль, посмертно», – сказав Віталій Кличко.

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Підтримати родини своїх загиблих побратимів прийшли також бійці 12-ого батальйону. Мер, депутати Київради і бійці вшанували хвилиною мовчання пам’ять Героїв.

«Ми сьогодні повинні зробити все, щоб допомогти сім’ям, які втратили своїх чоловіків, батьків, синів чи братів. Звертайтеся, будь ласка, – все, що в наших силах, міська влада робитиме», – зазначив мер Києва.