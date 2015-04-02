"Київміськбуд" передав 38 квартир жертвам афери "Еліта-центр" у 2014 році

Про це заявив Президент ПАТ ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

“В цілому ж, якщо підсумувати попередні роки, "елітівці" отримали від нас 235 квартир площею понад 16 тисяч кв. м. Ми не можемо залишатися осторонь, коли люди опинилися в такому скрутному становищі. "Київміськбуд" - єдина будівельна компанія, яка в свій час прийшла їм на допомогу", - підкреслив Ігор Кушнір.

Голова "Київміськбуду" розповів також про інших благодійні програми, які підтримує холдинг: "Зараз ми надаємо підтримку військового госпіталю, а також ряду добровольчих батальйонів, які воюють в зоні АТО. Мова йде про амуніції, техніці, медикаментах. Надаємо підтримку ВГО "Крила 8 сотні", яка займається допомогою сім'ям загиблих і поранених бійців, а також пошуковикам з організації "Закінчимо війну", - заявив він.

За словами Ігоря Кушніра, незважаючи на кризу та тяжке становище в країні обсяг збудованого в 2014 році житла компанією "Київміськбуд" виріс на 18%, холдинг ввів в експлуатацію 20 житлових будинків на 4 610 квартир площею 302 208 квадратних метрів.

“У поточному році ми плануємо побудувати ще більше, ніж у минулому. А саме - йдеться про близько 360 тис. кв. м житлової нерухомості. Це 3 великих об'єкта - мікрорайон Позняки, 4-А, "Французький квартал" і ЖК на Глушкова. Плюс кілька крапкових об'єктів", - заявив Ігор Кушнір.