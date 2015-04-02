У Києві керівнику вишу стріляли у спину

11:18, 02 квітня 2015
Київ
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Вчора ввечері у Києві невідомий вчинив замах на керівника одного з вищих навчальних закладів.

Чоловікові стріляли в спину / УНІАН

Пізно ввечері до міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській начебто чулися постріли.

На місці події працівники районного управління встановили, що 56-річний чоловік  отримав вогнепальне поранення спини, коли заходив до ліфтової кабіни. Киянина госпіталізували, повідомляє прес-служба МВС.

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Повідомляється, що чоловік працює на керівній посаді в одному з вищих навчальних закладів Києва. Він повідомив, що конфліктів, напружених стосунків на роботі чи в інших сферах не має. На даний час потерпілий знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч.2. ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за вчинення замаху на вбивство.

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