Міліція запобігла ще одному можливому вибуху біля банку в Києві

Про це повідомляє прес-служба МВС Києва.

"Поряд з банківською установою правоохоронці знайшли металеву банку, перемотану чорною ізолентою. З допомогою робота-сапера знайдений предмет помістили в спеціальну ємність і знешкодили. Частини підозрілого предмета будуть направлені на дослідження. Після його проведення буде з'ясовано вміст металевої банки", - йдеться в повідомленні.

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За даними столичної міліції, інформація про знайдений предмет надійшла до Шевченківського райуправління столичної міліції у 08:14 у четвер по спецлінії 102.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці стався вибух біля банку на вулиці Борщагівській. За попередньою інформацією, спрацював невстановлений вибуховий пристрій.