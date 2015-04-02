У Києві біля банку прогримів вибух (фото, відео)
У столиці стався вибух біля банку на вулиці Борщагівській.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Києві.
«2 квітня 2015 року о 04.13 по спецлінії «102» надійшло повідомлення, що біля дверей центрального входу до відділення філії одного з банків на вулиці Борщагівській стався вибух», - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, спрацював невстановлений вибуховий пристрій.
Вибуховою хвилею пошкоджено металопластикові конструкції та скло двох вітринних вікон і вхідних дверей, зазначили в міліції.
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Постраждалих внаслідок вибуху громадян немає.
З місця події спеціалісти вибухотехнічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в місті Києві вилучили фрагменти невідомих предметів, які направлені на експертизу.
Правоохоронці встановлюють всі обставини скоєння даного правопорушення та вживають заходи щодо затримання підозрюваних, підкреслюється в повідомленні.