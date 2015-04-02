У Києві біля банку прогримів вибух (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Києві.

«2 квітня 2015 року о 04.13 по спецлінії «102» надійшло повідомлення, що біля дверей центрального входу до відділення філії одного з банків на вулиці Борщагівській стався вибух», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

Вибуховою хвилею пошкоджено металопластикові конструкції та скло двох вітринних вікон і вхідних дверей, зазначили в міліції.

Читайте такожВ Одесі стався ще один вибух (фото)

Постраждалих внаслідок вибуху громадян немає.

З місця події спеціалісти вибухотехнічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в місті Києві вилучили фрагменти невідомих предметів, які направлені на експертизу.

Правоохоронці встановлюють всі обставини скоєння даного правопорушення та вживають заходи щодо затримання підозрюваних, підкреслюється в повідомленні.