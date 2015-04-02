Під час стрілянини в Києві поранено міліціонера, правоохоронці затримали 9 осіб - МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС України в м.Києві.

"Сьогодні о 19.28 по спецлінії «102» надійшло повідомлення, що біля новобудови на території Дніпровського району Києва зібралися люди з приводу припинення будівництва. На будівельному майданчику чути постріли", - розповіли в МВС.

На місце події негайно виїхали кілька слідчо-оперативних груп районного управління, наряди патрульної служби Дніпровського району, керівництво райуправління та столичного Главку міліції.

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"За вказаною адресою було виявлено групу радикально налаштованих осіб. Окрім цього, учасники акції протесту також зламали бетонний паркан навколо будівництва", - повідомили у міліції.

Також повідомляється, що на місці будівництва співробітники міліції блокували автомобіль, у якому було знайдено зброю, а саме: автомат Калашникова, помпові рушниці, кілька десятків патронів. Вилучену зброю направлено на експертизу.

За словами начальника ГУМВС України в м. Києві Олександра Терещука, під час інциденту отримав поранення в область обличчя один з керівників Дніпровського райуправління міліції. На даний час, уже затримані та доставлені до міліції 9 осіб. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві стріляли під час акції проти новобудови, постраждала одна людина.