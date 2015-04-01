У Києві стріляли під час акції проти новобудови, постраждала одна людина

Конфлікт стався між активістами, які заявляють про незаконність будівництва, та охороною забудовника, повідомляє Новое время.

Як можна судити з відео з місця подій, вогонь відкрили представники служби безпеки, що охороняють будмайданчик, коли активісти повалили зведений навколо нього паркан.

Поранений з Микільської Слобідки Posted by Ірина Ковальчук on 1 квітня 2015 р.

У відповідь учасники акції застосували сльозогінний газ.

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"Приїхала на громадські слухання на Микільсько-Слобідській. Від забудовника приїхали громадські діячі-тітушки, відкрили по нас вогонь, крім цього в хід ішли вогнегасники, каміння та коктейлі Молотова. Слухати, загалом, нас ніхто не став. Тому паркан і був повністю знесений. Заваруха триває. Міліція намагається повісити стрілянину на активістів. Розбираємося. Відео пізніше", - повідомила у себе у Facebook про те, що трапилося, депутат Київради Олена Єськіна.

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