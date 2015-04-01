У Києві стріляли під час акції проти новобудови, постраждала одна людина
У Дніпровському районі Києва акція протесту проти новобудови закінчилася стріляниною, внаслідок чого постраждала одна людина.
Конфлікт стався між активістами, які заявляють про незаконність будівництва, та охороною забудовника, повідомляє Новое время.
Як можна судити з відео з місця подій, вогонь відкрили представники служби безпеки, що охороняють будмайданчик, коли активісти повалили зведений навколо нього паркан.
У відповідь учасники акції застосували сльозогінний газ.
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"Приїхала на громадські слухання на Микільсько-Слобідській. Від забудовника приїхали громадські діячі-тітушки, відкрили по нас вогонь, крім цього в хід ішли вогнегасники, каміння та коктейлі Молотова. Слухати, загалом, нас ніхто не став. Тому паркан і був повністю знесений. Заваруха триває. Міліція намагається повісити стрілянину на активістів. Розбираємося. Відео пізніше", - повідомила у себе у Facebook про те, що трапилося, депутат Київради Олена Єськіна.
Раніше УНІАН повідомляв, що Геращенко розповів подробиці бійки на скандальному будівництві біля метро Осокорки.