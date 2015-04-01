Відсьогодні столичним водіям знову можна розганятися до 80 км/год
Відсьогодні столична ДАІ збільшить для водіїв ліміт швидкості на окремих трасах міста до 80 км/год. Фактично ж без покарання ті зможуть витискати на спідометрі аж до сотні.
Це можливо на десяти ділянках автодоріг. Серед них – частина Набережного, Наддніпрянського та Столичного шосе, Південний міст, Оболонський проспект та вулиця Мінська, пишет ТСН.
Ідея збільшення дозволеної швидкості не нова. Її у Києві випробували минулоріч.
Нововведення, звітують у ДАІ, виправдалося. На цих швидкісних шляхах аварійність зменшилась.
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Але з проспектом Бажана експеримент не вдався. Кількість пригод не зросла, але й не стала меншою. Тому до цьогорічного списку він не потрапив.
На зимовий період лояльні обмеження швидкості скасовувалися з міркувань безпеки.
Як повідомлялося, у листопаді столиця переходить на зимовий режим руху.