Відсьогодні столичним водіям знову можна розганятися до 80 км/год

Це можливо на десяти ділянках автодоріг. Серед них – частина Набережного, Наддніпрянського та Столичного шосе, Південний міст, Оболонський проспект та вулиця Мінська, пишет ТСН.

Ідея збільшення дозволеної швидкості не нова. Її у Києві випробували минулоріч.

Нововведення, звітують у ДАІ, виправдалося. На цих швидкісних шляхах аварійність зменшилась.

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Але з проспектом Бажана експеримент не вдався. Кількість пригод не зросла, але й не стала меншою. Тому до цьогорічного списку він не потрапив.

На зимовий період лояльні обмеження швидкості скасовувалися з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, у листопаді столиця переходить на зимовий режим руху.