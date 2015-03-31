Керівника Київавтодору звільнено за власним бажанням
21:30, 31 березня 2015Київ
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Розпорядженням Київського міського голови №117 з посади генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» звільнено Володимира Жукова.
Керівник Київавтодору звільнився / Фото УНІАН
Згідно з документом №117, Жукова звільнено за власним бажанням з 16 березня ц.р.
Виконання обовязків гендиректора «Київавтодора» з 17 березня тимчасово покладено на заступника Жукова Олександра Густєлєва.
Читайте також"Київавтодор" обіцяє у березні відремонтувати дороги на понад 60 вулицяхЯк повідомляв УНІАН, Жуков був призначений на посаду гендиректора «Київавтодору» у травні 2014 р.
Також відомо, що Жуков очолював корпорацію у період з 1998 року до 2007 року.
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