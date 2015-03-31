На двох лініях київського метро з квітня поїзди будуть ходити частіше

Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен", на ці лінії вийдуть 40 додаткових вагонів, тобто 8 поїздів.

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"Цей рухомий склад був відремонтований за рахунок коштів, виділених підприємству Київрадою, а також отриманих після введення нового тарифу", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі підприємства нагадують, що наприкінці минулого року з інвентарного парку метрополітену через брак деталей були виведені 73 вагони. Ще 62 підлягають списанню в 2015 через закінчення терміну експлуатації