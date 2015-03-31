Кличко доручив чиновникам провести антикорупційний аудит
Кличко також наголосив на необхідності активно залучати громадськість до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики.
Кожне столичне комунальне підприємство повинне провести аудит діяльності за попередні роки і виявити усі можливі корупційні схеми.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час першого, установчого засідання Антикорупційної ради, повідомляється на власному сайті голови КМДА.
"Головною перепоною будь-яким реформам є саме корупція. Я хочу, щоб мене почув кожен столичний чиновник: якщо кияни скаржаться, що в них вимагають хабарі, а ви говорите, що у вас немає корупційних схем - значить ви самі берете в них участь" - наголосив Кличко.
Він відзначив, що боротися з корупцією потрібно публічно, прозоро, викривати хабарників в київській владі і на комунальних підприємствах. І розповідати про це киянам. "Кожне підприємство, яке належить київській громаді, повинне провести аудит діяльності за попередні роки і виявити усі шпарини, в які випаровувалися бюджетні кошти. І результати будемо слухати тут - на засіданнях Антикорупційної ради", - підкреслив мер Києва.
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Кличко також зауважив, що столична влада досі чекає реагування правоохоронних органів щодо результатів аудиту з виявленими мільйонними і мільярдними порушеннями. "Ми передали стоси паперів з виявленими фактами розкрадання і, переконаний, нечисті на руку чиновники мають бути покарані," - відзначив Київський міський голова.
Мер також наголосив на необхідності активно залучати громадськість до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики, а також до контролю. І зауважив, що Антикорупційна рада має розробити та подати свої пропозиції щодо чітких процедур запобігання корупції, усунення корупційних ризиків у діяльності столичної влади.
“А до 1 червня розробити та подати на затвердження Антикорупційну програму Києва, - сказав Віталій Кличко. - Наступні наші зустрічі не повинні стати звичайною формальністю. На кожне засідання Антикорупційної ради всі учасники мають приходити підготовленими: з конкретними фактами, цифрами, викритими корупційними схемами. Бо саме заради такої роботи створений цей орган”, - зазначив Київський міський голова.