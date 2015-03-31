Кличко доручив чиновникам провести антикорупційний аудит

Кожне столичне комунальне підприємство повинне провести аудит діяльності за попередні роки і виявити усі можливі корупційні схеми.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час першого, установчого засідання Антикорупційної ради, повідомляється на власному сайті голови КМДА.

"Головною перепоною будь-яким реформам є саме корупція. Я хочу, щоб мене почув кожен столичний чиновник: якщо кияни скаржаться, що в них вимагають хабарі, а ви говорите, що у вас немає корупційних схем - значить ви самі берете в них участь" - наголосив Кличко.

Він відзначив, що боротися з корупцією потрібно публічно, прозоро, викривати хабарників в київській владі і на комунальних підприємствах. І розповідати про це киянам. "Кожне підприємство, яке належить київській громаді, повинне провести аудит діяльності за попередні роки і виявити усі шпарини, в які випаровувалися бюджетні кошти. І результати будемо слухати тут - на засіданнях Антикорупційної ради", - підкреслив мер Києва.

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Кличко також зауважив, що столична влада досі чекає реагування правоохоронних органів щодо результатів аудиту з виявленими мільйонними і мільярдними порушеннями. "Ми передали стоси паперів з виявленими фактами розкрадання і, переконаний, нечисті на руку чиновники мають бути покарані," - відзначив Київський міський голова.

Мер також наголосив на необхідності активно залучати громадськість до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики, а також до контролю. І зауважив, що Антикорупційна рада має розробити та подати свої пропозиції щодо чітких процедур запобігання корупції, усунення корупційних ризиків у діяльності столичної влади.

“А до 1 червня розробити та подати на затвердження Антикорупційну програму Києва, - сказав Віталій Кличко. - Наступні наші зустрічі не повинні стати звичайною формальністю. На кожне засідання Антикорупційної ради всі учасники мають приходити підготовленими: з конкретними фактами, цифрами, викритими корупційними схемами. Бо саме заради такої роботи створений цей орган”, - зазначив Київський міський голова.