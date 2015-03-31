На деяких дорогах Києва 1 квітня підвищується дозволена межа швидкості руху

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ ГУ МВС у Києві.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють «європейські» дороги вже через кілька років

"Як свідчить досвід попередніх років, підвищення межі швидкості до 80 км/год там, де це можливо, дає змогу підвищити пропускну здатність доріг і знизити рівень аварійності. У зв’язку з цим було визначено 10 ділянок у Києві, на яких доцільно підвищити дозволену швидкість руху", - йдеться у повідомленні.

Це ділянки на Набережному шосе (від Поштової площі до мосту Патона); Наддіпрянському шосе; Столичному шосе (від Південного мостового переходу до вулиці академіка Заболотного); вулиці Саперно-Слобідській (від вулиці Грінченка до Південного мостового переходу); Південному мостовому переході; Оболонському проспекті (від вулиці Богатирської до вулиці Малиновського); автодорозі Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва); проспекті Ватутіна (від Московського мосту до площі Керчинської); вулиці Мінській (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе) та автодорозі Т-1039 (ВКД від Гостомельського шосе до Мінського проспекту).