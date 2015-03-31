Міліція заарештувала трьох злочинців, які влаштували стрілянину та "перегони" в центрі Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, попередньо домовившись, зловмисники чекали у автомобілі, коли з будинку по вулиці Городецького вийде чоловік. Як тільки він наблизився до засідки, зловмисники почали стріляти з вогнепальної зброї.

На місце події прибули правоохоронці. Стрільці намагались втекти з місця злочину на автомобілях з фальшивими номерами, проте їх відразу було затримано. Під час обшуку правоохоронці вилучили арсенал зброї – автомат та кілька пістолетів. У ході проведення спецоперації працівника міліції один з підозрюваних, тікаючи, збив автомобілем.

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Трьом чоловікам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 , ч. 2 п. 12 ст.115, ст. 348 (замах на умисне вбивство, вчинений групою осіб та посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.