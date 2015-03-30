Кличко обіцяє демонтувати "небезпечні об'єкти" в переходах метро

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після відвідин станції метро "Святошинська", передає його прес-служба, пише ZN.

В рамках ревізії встановлено, що 63% об'єктів оренди не відповідають нормам пожежної безпеки, повідомляється в мерії.

"На сьогодні два договори розірвані, і термін ще 131 закінчується в кінці березня. З 1 квітня метрополітен не має законних підстав забезпечувати електроенергією ці об'єкти. І, відповідно, подавати документи в місто на продовження договору оренди. З квітня всі ці об'єкти будуть перебувати незаконно, і ми будемо клопотати, щоб місто нам допоміг демонтувати ці кіоски та забезпечити безпечний прохід пасажирів", - заявив керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

За його словами, протягом 2014 року отримано понад 80 дзвінків від псевдомінерів, і при кожній екстреної евакуації пасажирів створювалася "тиснява" на пішохідних переходах і в зонах евакуації. "Всі об'єкти, які порушують безпеку і заважають евакуації пасажирів з метро, повинні бути демонтовані", - заявив Кличко.