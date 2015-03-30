Кличко вимагає від голів РДА негайно особисто виїжджати на конфліктні об’єкти будівництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко наголосив сьогодні під час інспекції стану благоустрою громадських об’єктів у Солом’янському та Святошинському районах міста, що проводиться в межах весняного двомісячника з прибирання та озеленення столиці.

Так, під час обговорення чергового скандального будівництва на вул. Звіринецька, 72, мер зазначив, що першим на ситуацію має реагувати голова району.

«Голова району зобов’язаний відразу приїхати на місце конфлікту. Особисто повинен вивчити всі документи та розібратися в ситуації. Якщо він не в змозі самостійно вирішити проблему, тоді треба передавати матеріали в міськадміністрацію, в Київраду», - сказав мер, звертаючись до керівників районів.

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В такому випадку, додав він, вже спеціальна комісія розглядатиме документи та шукатимеп шляхи розв’язання конфлікту.

Кличко звернув увагу, що є два варіанти конфліктних будівництв: перший – коли це об’єкт споруджують на самозахопленій землі, відсутні будь-які документи щодо ведення будівництва, другий – коли всі необхідні документи забудовник має, але громада виступає проти будівництва, бо спорудження об’єкта свого часу не було погоджено з нею.

Мер зазначив, що в першому випадку проблему вирішити простіше і швидше, у другому випадку – потрібен час, оскільки не виключена необхідність звернення до суду.

В будь-якому випадку, наголосив мер, голова району повинен при першому ж виїзді на місце конфлікту роз’яснити мешканцям, в чому полягає проблема та шлях її вирішення.

Кличко додав, що нинішні конфліктні будівництва виникли через рішення попередньої міської влади, і районна влада має інформувати про це громаду, щоб не було безпідставних звинувачень на адресу нинішнього керівництва містом.

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Довідка УНІАН. Минулого тижня мешканці прилеглих будинків протестували проти будівництва, що ведеться ТОВ "Укрбуддевелопмент" за адресою: вул. Звіринецька, 72.

На місці конфлікту було завдано тілесних ушкоджень депутату Київради Олені Єскіній, яка відвідувала об’єкт з метою розібратися в ситуації та допомогти громаді у відстоюванні своїх прав.

На сьогодні у Київраді призначене спільне засідання постійних комісій з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією і з питань, архітектури та землекористування щодо забудови на вул. Звіринецькій, 72.

Перед цим, 27 березня, комісія Київради по боротьбі з корупцією провела виїзне засідання на вказаному об’єкті за участі також представника забудовника, якого було зобов’язано в найкоротші терміни надати всі дозвільні документи на будівництво.

Водночас в Комісії заявили, що в будь-якому випадку, враховуючи спротив громади, ініціюватимуть розірвання договору оренди, тим самим позбавивши забудовника можливості споруджувати об’єкт.

Також в березні сталася сутичка між мешканцями та представниками забудовника за адресою Волгорадська, 25. Там тілесні ушкодження в ході конфлікту отримали кілька місцевих жителів.