Метрополітен просить учасників бойових дій носити посвідчення

Про це сьогодні повідомила прес-служба Київського метрополітену у відповідному роз'ясненні.

Також у метрополітені повідомили, що у разі пред’явлення відповідного посвідчення у розгорнутому вигляді серед військовослужбовців право на безоплатний проїзд у метрополітені мають:

військовослужбовці строкової служби (до пред’явлення військовий квиток із запискою про звільнення);

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій та прирівняні до них особи, батьки військовослубовців, які загинули чи померли або зникли під час проходження військової служби (до пред’явлення пенсійне посвідчення з відміткою «Інвалід армії», посвідчення інваліда війни, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення члена сім’ї загиблого);

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Дане звернення стало реакцією на інцидент 26 березня, коли на станції метро Петрівка співробітники метрополітену не дозволили безоплатний прохід на станцію командиру взводу батальйону імені Кульчицького.

"Провівши службове розслідування щодо конфліктної ситуації, яка сталася 26 березня на станції метро «Петрівка» з командиром взводу батальйону імені Кульчицького повідомляємо, що пасажир не пред’явив посвідчення учасника бойових дій, а тому не мав права на безоплатний проїзд", - сказано у зверненні.