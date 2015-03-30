Станцію метро "Шулявська" закрили через два кухонні ножі в ескалаторі
Співробітники столичного метрополітену сьогодні в терміновому порядку ремонтували ескалатор на станції метро Шулявська.
Стали відомі подробиці зупинки ескалатора на станції метро "Шулявська", яку сьогодні вдень закрили на вхід для пасажирів, повідомляє Сегодня.
"Нашим ремонтникам довелося змінити чотири сходинки ескалатора в аварійному режимі. Виявилося, що хтось з пасажирів засунув у них два кухонні ножі. Через це ескалатор зупинився і нам довелося закрити станцію на вхід пасажирів і в терміновому порядку ремонтувати ескалатор", - розповіли в прес-службі Київського метрополітену.
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"Наші структурні підрозділи будуть з'ясовувати усі обставини. Ситуацію ми вирішили, ремонт провели <...> Але ми дуже просимо не робити таких речей, адже це може закінчитися трагедією", - додають в метро.
Зазначається, що у ремонтників столичного метрополітену зібралася вже ціла колекція речей, які потрапляють в ескалатор: монети, жетони, підбори від жіночого взуття, а от ножі потрапили в підземку вперше.