Станцію метро "Шулявська" закрили через два кухонні ножі в ескалаторі

Стали відомі подробиці зупинки ескалатора на станції метро "Шулявська", яку сьогодні вдень закрили на вхід для пасажирів, повідомляє Сегодня.

"Нашим ремонтникам довелося змінити чотири сходинки ескалатора в аварійному режимі. Виявилося, що хтось з пасажирів засунув у них два кухонні ножі. Через це ескалатор зупинився і нам довелося закрити станцію на вхід пасажирів і в терміновому порядку ремонтувати ескалатор", - розповіли в прес-службі Київського метрополітену.

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"Наші структурні підрозділи будуть з'ясовувати усі обставини. Ситуацію ми вирішили, ремонт провели <...> Але ми дуже просимо не робити таких речей, адже це може закінчитися трагедією", - додають в метро.

Зазначається, що у ремонтників столичного метрополітену зібралася вже ціла колекція речей, які потрапляють в ескалатор: монети, жетони, підбори від жіночого взуття, а от ножі потрапили в підземку вперше.