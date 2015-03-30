Злодії мітять цінниками поштові скриньки квартир, які збираються пограбувати - соцмережі

Про це написав у Facebook музикант і казкар Сашко Лірник (Олександр Власюк).

"Попереджаю усіх.Зараз в Києві аншлаг пограбувань квартир.Реально в десятки разів.Не хочу натякати із-за чого.АЛЕ!!!! Виявлена технологія.Попередньо наводчик відслідковує і обирає квартири для грабунку-коли вдома нікого немає,чи там лишній кондиціонер висить.Головне те,що наводчик "помічає" номери квартир у під*їзді. Він наклеює мітки- папірці від цінничків на поштові ящики цих квартир.Потім ці квартири грабують.Це підтверджено.Перевірте у себе вдома", - написав він.

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"Я регулярно зриваю ці наклейки і стежу за незнайомцями в під'їзді. Після того, як обікрали квартиру в нашому будинку на вул. Автозаводській", – говорить киянин Олександр Пилипчук.

При цьому в міліції додають, що за три місяці минулого року в Києві обікрали 1550 квартир, а в цьому році за такий же період – 1506, тобто інформація про почастішання пограбувань у десятки разів не відповідає дійсності.