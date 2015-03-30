Головою Окружного адмінсуду Києва обрано Павла Вовка

Про це йдеться повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду столиці.

"30 березня 2015 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, де шляхом таємного голосування було обрано голову суду. 45 із 46 присутніх суддів ОАСК віддали свій голос за Вовка Павла В’ячеславовича", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим зазначається, що змінами до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», які набрали чинності 28 березня цього року, встановлено новий порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад. За новим порядком, голова місцевого суду обирається на посаду строком на два роки, але не більш як на строк повноважень судді, шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді.