Станція київського метро "Шулявська" відновила роботу

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

"Після аварійної заміни чотирьох сходинок на ескалаторі № 3 нижнього нахилу, о 13:15 роботу станції "Шулявська" відновлено у нормальному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, близько 11:00 на станції метро "Шулявська" вийшов з ладу ескалатор, в результаті чого станцію зачинили на вхід для аварійної заміни сходинки.