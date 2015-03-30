Станція київського метро "Шулявська" відновила роботу
13:59, 30 березня 2015Київ
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Відновлено нормальний режим роботи станції київського метро "Шулявська", яка була зачинена на вхід пасажирів через ремонт ескалатора.
Станція працює у нормальному режимі / uklon.com.ua
Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.
"Після аварійної заміни чотирьох сходинок на ескалаторі № 3 нижнього нахилу, о 13:15 роботу станції "Шулявська" відновлено у нормальному режимі", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, близько 11:00 на станції метро "Шулявська" вийшов з ладу ескалатор, в результаті чого станцію зачинили на вхід для аварійної заміни сходинки.
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