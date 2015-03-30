У Києві біля метро міліція затримала чоловіка з гранатою

Про це повідомляє прес-служба Голосіївського РУ МВС у Києві.

«У чергову частину Голосіївського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення від автопатруля полку міліції громадської безпеки особливого призначення про затримання чоловіка. Він, побачивши співробітників міліції, кинув на землю предмет, схожий на гранату. На місце події прибули слідчо-оперативна група Голосіївського РУ та фахівці вибухотехнічної служби ГУ МВС України в м. Києві. Предмет, схожий на гранату та запал до неї вилучили та направили на експертне дослідження, а правопорушника затримано»,- йдеться в повідомленні.

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Зловмисником виявився 39-річний уродженець Луганської області, безробітний, з його слів, раніше не судимий. Він розповів, що близько двох тижнів тому приїхав у Київ для працевлаштування. Гранату знайшов на вулиці і вирішив залишити собі. Коли побачив співробітників міліції, злякався, кинув гранату і почав тікати.

Слідчим відділом Голосіївського районного управління МВС України у Києві відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.