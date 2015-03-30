Київська міська електричка до 8 квітня ходитиме за розкладом вихідного дня

За інформацією КП «Київпастранс», у зв’язку з проведенням підприємством «Південно-Західна залізниця» ремонтних робіт на станції «Київ-Волинський» до 8 квітня 2015 року включно поїзди міської електрички курсуватимуть за розкладом вихідного дня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, детальну інформацію можна дізнатися у розділі «Розклад руху» на сайті «Київпастрансу»: http://kpt.kiev.ua/.