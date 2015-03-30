Столичні супермаркети необґрунтовано завищують ціни харчів на 20-30% - АМКУ

Як повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України (АМКУ), таких висновків комітет дійшов після розгляду справи про порушення найбільшими продовольчими торговельними мережами Києва законодавства про захист економічної конкуренції.

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«Комітетом встановлено, що, незважаючи на проконкурентну структуру ринку роздрібної торгівлі, яка має забезпечувати зниження цін (або недопущення їх необґрунтованого зростання) і підвищення якості товарів, фактично ринок діє в режимі суттєвого обмеження конкуренції в результаті антиконкурентних узгоджених дій його основних учасників. У результаті відбувається необґрунтоване підвищення на 20-30% і більше цін на продовольчі товари, які платять кінцеві споживачі», - йдеться в повідомленні АМКУ.

Як відзначають в комітеті, в умовах погіршення соціально-економічної ситуації в країні, зокрема посилення інфляційних процесів, такі дії торговельних мереж призводять до зростання соціальної напруженості в суспільстві.

Серед можливих шляхів врегулювання проблеми АМКУ називає створення відповідних ефективних механізмів саморегулювання ринку з урахуванням позитивного досвіду Європейського Союзу, а саме - впровадження Правил професійної етики серед гравців ринку продуктового рітейлу. При цьому в комітеті наполягають, що даний документ після його розробки та затвердження має бути обов'язковим для виконання.

В АМКУ також вважають за доцільне забезпечити залучення широкого кола учасників галузі до розробки зазначених правил і пропонує профільним відомствам, бізнес-асоціаціям та громадськості взяти в цьому участь.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня АМКУ рекомендував 13 найбільшим торговельним мережам знизити ціни на продовольчі товари. В Антимонопольному комітеті повідомляли, що під час перевірки торгових мереж у найбільших містах України комітет дійшов висновку, що мережі в окремих випадках допускали завищення цін на деякі групи товарів, що зрештою призвело до подальшого зростання цін по всій країні.

Раніше, в 2012 році, АМКУ звинуватив найбільші торговельні мережі України в картельній змові та необгрунтованому завищенні цін на продукти харчування. Тоді підставою для розслідування стало застосування торговельними мережами схожих механізмів, які могли призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування. Зокрема, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м'ясо і рибу у 2011 році та на початку 2012 року підвищилися на 15-60%. Водночас індекс споживчих цін у той період зріс лише на 13,5%.

За вчинення подібних дій законодавство передбачає максимальні штрафні санкції в розмірі до 10% доходу компаній-відповідачів, що в абсолютних цифрах становить близько 20 млрд грн. Разом з тим, у листопаді 2014 року в.о. голови АМКУ Микола Бараш заявив, що комітет відмовився від наміру накласти штраф на рітейлерів у розмірі 20 млрд грн, але при цьому збирається ініціювати зміну правил гри на ринку роздрібної торгівлі. Комітет неодноразово обіцяв винести остаточне рішення у справі про картельну змову мереж «найближчими тижнями». Однак цього не сталося й донині.