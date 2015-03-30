Станція столичного метро "Шулявська" тимчасово зачинена на вхід через ремонт ескалатора

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як уточнили у прес-службі, "сьогодні, 30 березня, близько 11:00 на станції метро "Шулявська" вийшов з ладу ескалатор № 1 нижнього нахилу. Оскільки ескалатор № 3 знаходиться на капітальному ремонті, підйом пасажирів з платформи забезпечує ескалатор № 2. Спускатися доводиться пішки".

У КП "Київський метрополітен" повідомили, що наразі аварійна бригада працює над усуненням неполадки, після чого ескалатор буде запущено у роботу.

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Для уникнення тисняви, станція "Шулявська" тимчасово зачинена на вхід, у зв'язку з необхідністю аварійної заміни сходинки. Після проведення ремонту роботу станції у звичайному режимі одразу буде відновлено, зазначили у прес-службі КМДА.