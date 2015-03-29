У Києві відкрили відреставровану дзвіницю Успенського собору (фоторепортаж)

У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відкрили для відвідувачів дзвіницю Успенського собору, яка була закрита останні 10 років.

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Усі охочі зможуть піднятися на дзвіницю щоденно з 9.30 до 17.00. Вхідний квиток для огляду коштує 35 грн, пільговий (для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів очної форми навчання та пенсіонерів) – 15 грн.

*** Дзвіниця Успенського собору побудована в 1731-1745 рр. за проектом архітектора та інженера Йогана Готфріда Шеделя у формі восьмигранної чотириярусної вежі висотою 96,5 метрів.