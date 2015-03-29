Комісія Київради підтримала рішення про відновлення райрад у столиці

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

Зокрема, сказано, що на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку було взято до розгляду проект рішення про управління місцевими районними радами.

Так, проектом рішення, який підтримали члени комісії, передбачається склад депутатського корпусу в кількості по 46 осіб у Голосіївській, Печерській, Подільській та Шевченківській райрадах; по 54 депутати пропонується у Дарницьцій, Деснянській, Дніпровській, Оболонській, Святошинській та Солом’янській райрадах.

Читайте такожЧотирьох депутатів Київради можуть позбавити мандатів за прогули

У проекті рішення зазначено, що вибори до нових районних рад відбудуться разом із наступними черговими виборами до місцевих рад.

"Оскільки кошти, а саме 37 млн грн, які були відділені з місцевого бюджету станом на 2010 рік, не відповідають сьогоднішньому економічному стану, даний проект рішення буде підтримано після опрацювання його Департаментом фінансів та розроблення плану фінансування районних рад" — заявив депутат та голова комісії Андрій Странніков.

Пропозицію Страннікова підтримали одноголосно. Також члени комісії наголосили на потребі "якнайшвидше вирішити дане питання".

Раніше УНІАН повідомляв, що Київрада затвердила бюджет столиці на 2015 рік.