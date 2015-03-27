Аудит "Київського зоопарку" виявив порушення на 7,2 мільйона гривень

За ініціативи Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища здійснено перевірку фінансової діяльності комунального підприємства «Київський зоопарк», в результаті якої виявлено фінансових порушень, які були здійснені за попереднього керівництва, на суму 7,23 млн грн.

Про це заявив директор департаменту Дмитро Білоцерковець, інформує прес-служба Київської міськдержадміністрації.

«Оскільки у столичної влади були серйозні побоювання щодо махінацій попереднього керівництва, було здійснено фінансову перевірку всієї документації підприємства. На жаль, наші очікування підтвердились. Не дивно, що попередній директор зоопарку, який працював до вересня минулого року, протягом досить тривалого часу не хотів звільнятися», – сказав він.

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Зокрема, під час створення експозиції «Пташник» вартість робіт було завищено на 1,03 млн грн: фактична ціна виконаних робіт склала 192,9 тис. грн, тоді як згідно з актами приймання виконаних робіт за липень-грудень 2011 року підприємство сплатило 193,6 тис. грн, повідомив Білоцерковець.

«За цією ж схемою була завищена вартість реконструкції та розширення експозиції (вольєрів) копитного ряду. Так, фактична сума виконаних робіт за даними КП «Київекспертиза» становить 224,3 тис. грн, тоді як в актах виконаних робіт ТОВ «Містобудпроект» вартість проекту завищена на 74,7 тис. грн», – констатував Білоцерковець.

Директор Департаменту благоустрою також підкреслив, що під час аудиту було виявлено численні порушення тендерних закупівель: «Чи не найбільше з них на суму 3,3 млн грн – проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з продовження створення експозицій-вольєрів «Пташника» у 2012 році. Абсолютно всі учасники торгів вчинили порушення при заповненні тендерної документації, вказавши різні суми: ціна прописом не відповідала ціні зазначеній цифрам. Втім замовник – Київський зоопарк – допустив всі три компанії до участі».

Білоцерковець запевнив, що всі акти перевірки фінансової діяльності КП «Київський зоопарк» передаються до прокуратури.

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Як повідомлялося, у вересні 2014 року голова КМДА Віталій Кличко звільнив Євгена Кирилюка з посади гендиректора КП "Київський зоопарк".

Кирилюк обіймав посаду гендиректора зоопарку в період з 1998 по 2006 рік, а в листопаді 2012 року був знову обраний конкурсною комісією на зазначену посаду.

Нині КП очолює Кирило Трантін.