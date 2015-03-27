Цього року в Київському напівмарафоні візьмуть участь близько 6,5 тисяч осіб

У 5-му Київському напівмарафоні 26 квітня візьмуть участь близько 6,5 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Змагання відбудуться у двох дисциплінах: біг і роликові заїзди на дистанціях 21, 10, 5 і 2 км. Також у програмі заходу відбудуться дитячі забіги на 1000, 500 і 100 метрів для дітей від 3 років.

Захід вперше відбуватиметься за сертифікованим маршрутом міжнародної легкоатлетичної організації AIMS. Напівмарафон проведуть за міжнародними стандартами правил проведення заходів, встановлених Міжнародною атлетичною федерацією IAAF, під патронатом Федерації легкої атлетики Києва та Федерації легкої атлетики України.

Напередодні Київського напівмарафону відбудеться серія з семи безкоштовних бігових тренувань, щонеділі з 15 березня о 10.00. Тренування проведуть у різних локаціях Києва, щоб продемонструвати учасникам красу міста. До кожного тренування планують залучити не менше 100 учасників.

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У рамках напівмарафону також відбудеться благодійний «Забіг заради майбутнього» (дистанція 2 км), присвячений реабілітації дітей з ДЦП. Усі зібрані кошти будуть перераховані на придбання обладнання для лікувального кабінету фізкультури у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

КМДА забезпечить роботу відповідних підрозділів у рамках проведення заходу: медичних працівників, комунальних служб, фахівців транспортної сфери.