Сьогоднішню стрілянину в центрі Києва у міліції назвали "кримінальними розбірками"

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Київ, про це заявив очільник міліцейського главку Олександр Терещук.

"Співробітниками міліції затримано трьох злочинців. Вони самі з Азербайджану. Вилучено два автомобілі, вилучено пістолет, з якого стріляли. Можна сказати, що це були "кримінальні розборки", тому що один поранений є місцевим мешканцем... Сьогодні ми розбираємось, що за цим стоїть", - сказав Терещук.

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При цьому він запевнив, що міліція буде жорстко припиняти такі злочинні дії. "Всі бандитські "розбірки" будуть присікатися, злочинці будуть затримуватися і будуть закриватися у місця позбавлення волі. По іншому не буде", - запевнив Терещук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, у центрі Києва - на Бессарабській площі - під час затримання зловмисників сталася стрілянина, поранено дві людини, в тому числі міліціонера.



