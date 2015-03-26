В Києві на Оболоні затримано чоловіка з автоматом
Співробітники столичної міліції в Оболонському районі Києва затримали 25-річного чоловіка з автоматичною зброєю.
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ.
Як зазначається, близько опівночі в міліцію звернувся киянин і розповів, що побачив біля свого дому ДТП і поспішив на допомогу водієві, який сидів за кермом однієї з машин.
"Натомість водій авто дістав предмет, схожий на зброю та пригрозив ним потерпілому. Чоловікові вдалося втекти від зловмисника та викликати міліцію", – йдеться у повідомленні.
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За кілька хвилин правоохоронці затримали правопорушника на місці злочину. Зловмисника роззброїли, а предмет, схожий на бойовий автомат АКС-74, міліціонери вилучили та направили на експертизу.
Згідно з повідомленням, затриманий — 25-річний, раніше не судимий, уродженець міста Вишгород, що на Київщині. Під час скоєння кримінального правопорушення перебував у нетверезому стані.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Підозрюваний поміщений під домашній арешт.