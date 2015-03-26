У центрі Києва в результаті стрілянини поранено дві людини
Сьогодні, 26 березня, у центрі Києва - на Бессарабській площі - під час затримання зловмисників сталася стрілянина, поранено дві людини, в тому числі міліціонера.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України, "під час затримання в центрі столиці підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень зловмисники вчинили стрілянину".
"За попередньою інформацією, внаслідок цього двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, в тому числі й працівник міліції. Правоохоронці працюють на місці події. З’ясовуються всі обставини цього інциденту", - зазначили у ВЗГ.
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За уточненими даними, троє осіб з автомобіля почали стрілянину на вулиці Городецького у цивільну особу, після чого намагались втекти, але були затримані в районі Бессарабської площі.
Решта подробиць уточнюється.