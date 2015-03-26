Чотирьох депутатів Київради можуть позбавити мандатів за прогули

“Моніторинг виявив 4 кандидати на виліт з Київради. Це ті, хто пропустив понад 50 % засідань постійних комісій”, - розповідає Ірина Федорів, координатор регіональної мережі ЧЕСНО.

“Також десятки депутатів дозволяють собі пропускати засідання ради, але найбільше прогулюють там, де найменший контроль - на засіданнях постійних комісій,” - додає Федорів.

Список прогульників очолює «Самопоміч», на другому місці «Батьківщина» та “Нове життя”, третє місце - у “Громадянської позиції”.

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Також результати моніторингу засвідчили, що 25% депутатів взагалі не пишуть депутатських запитів. Більшість звертається безпосередньо до міського голови чи секретаря ради.

“Це все від малограмотності. Депутати не хочуть працювати реально, а переслати питання на найвищий рівень, щоб потім сказати виборцям: я для вас все зробив. Я переконаний, що треба було провести навчання для депутатів та їхніх помічників. Але це треба не лише для Київради,” - наголошує Анатолій Ткачук, директор з птань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства.

“Партійні середовища повинні готувати свої кадри. Але в Україні така культура відсутня. Академія держуправління маленька і неадекватна система. Тому така реальність - від малограмотності,” - додає Ткачук.

З-поміж фракцій цим інструментом, як правило, найактивніше послуговується “Самопоміч” та партія “Громадянська позиція”.

Найменш активно пишуть запити "Демальянс" та "Єдність".

Нагадаємо депутатів Київради було обрано у червні минулого року.