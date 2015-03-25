У Кличка зайнялися прибиранням МАФів, які стоять поруч з поліклініками

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Радуцький під час демонтажу кіоску біля Дитячої клінічної лікарні № 8 Шевченківського району.

«За дорученням міського голови Віталія Кличка столична влада почала послідовне очищення Києва від Мафів, які в більшості випадків є розсадниками антисанітарії. Тому сьогодні ми демонтували один з таких кіосків біля дитячої лікарні», - сказав він.

Михайло Радуцький повідомив, що кіоск був встановлений не тільки на зеленій зоні, але й у межах так званої «червоної лінії», тобто - на 25-метровій зоні медичного закладу.

«Крім того, тимчасові споруди продавали не тільки продукти харчування, але і алкогольні напої, на що постійно нарікали мешканці сусідніх будинків та пацієнти лікарні. Якщо це лікарня, то вони повинні дбати про людей та їх здоров'я, а не про тих, хто хоче купити спиртні напої», - підкреслив заступник голови КМДА.

Він також зазначив, що тимчасова споруда, розміщена біля дитячої лікарні за адресою: вул. Мельникова, 18, була встановлена незаконно: «Згідно з документами, власники товару орендували кіоск у комунального підприємства, яке вже кілька років не працює».

У той же час, Михайло Радуцький запевнив, що Віталій Кличко і його команда послідовно виконувати взяті на себе обіцянки, тому незабаром Київ буде очищений від незаконних архітектурних споруд.