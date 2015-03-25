У Києві на станції метро "Харківська" у чоловіка вилучили три гранати та пістолет

У Київському метрполітені затримали чоловіка, який мав при собі три гранати РГД-5, пістолет Макарова, три магазини і 72 набої до нього, ніж кустарного виробництва.

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС в м.Києві, інспектор відділу громадської безпеки Лінійного управління у столичному метрополітені під час несення служби на станції метро «Харківська» помітив підозрілого чоловіка. Працівник міліції попросив громадянина прослідувати до кімнати міліції. У присутності двох понятих він продемонстрував вміст свого рюкзака. Серед особистих речей чоловіка виявили набір зброї.

46-річний уродженець Вінницької області розповів, що ще влітку вступив до лав одного з добровольчих батальйонів і тривалий час був на сході України. Зі слів затриманого, всю зброю він знайшов.

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Виявлену зброю вилучили та направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в м. Києві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу; карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років). Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.