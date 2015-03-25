Перевірки на велосипеді: Кличко проінспектував Труханів острів (фото, відео)

Мер Києва Віталій Кличко разом із очільником Дніпровського району Ярославом Горбуновим на велосипедах приїхали на Труханів острів, щоб проінспектувати, як там прибрали під час суботника. Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі КМДА.

Кличко підкреслив, що розпочав інспектувати столицю на велосипеді разом із головами районів, як і обіцяв.

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«Інспекція ще триває. Враження повинні бути не у мене, а у киян, коли вони побачать, що Труханів дійсно змінився і їм захочеться приїжджати сюди знову, з дітьми, з друзями, родиною. І тут будуть створені відповідні умови для активного відпочинку. Але зараз, бачу, сміття вивезли, прибрали частину території, висадили дерева. Та роботи тут ще багато», – зазначив мер.

«Ми підготували і реалізовуємо проект облаштування Труханового. Щоби зробити острів комфортним, щоби кияни могли у центрі Києва на природі відпочити, зайнятися спортом, приготувати у цивілізованих умовах шашлик чи барбекю. Ми також даємо можливість малому бізнесу розвиватися, створюємо умови і закріплюємо за ним соціальну відповідальність. Сьогодні ініціативний бізнес і громадськість беруть участь в облаштуванні Труханового острова», – додав Кличко.

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Після цього мер відвідав вишкільний дитячий табір, який організували козаки на Трухановому острові.