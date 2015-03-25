На світлофорі в центрі Києва лоб в лоб зіткнулися Porsche Cayenne і Saab

Як розповіли очевидці події, молода жінка за кермом Porsche рухалася по бульвару в напрямку вулиці Бастіонної, повідомляє LB.ua.

На даному перехресті поворот на Бастіонну дозволено лише за "зеленою стрілкою", яка загорілася, на додатковій секції світлофора.

Очевидці стверджують, що водій Porsche виїхала на перехрестя, не дочекавшись дозволеного сигналу світлофора. В цей час з вулиці Кіквідзе, за словами очевидців - на свій "зелений", рухався Saab. Сталося лобове зіткнення, автомобілі розлетілися в різні боки. Щоб дістати із зім'ятого Saab травмованого водія, знадобилася допомога рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Бійці Спеціального аварійно-рятувального загону за допомогою спецінструменту відкрили двері і допомогли водієві вибратися.

Читайте такожЗ'явилися нові подробиці ДТП з маршруткою у Броварах

Незважаючи на спрацювання подушок безпеки, пристебнутий водій Saab отримав закриту черепно-мозкову травму, множинні удари і рани м'яких тканин голови. Після надання першої допомоги потерпілий залишився на місці аварії. Жінку-водія Porsсhe з підозрою на перелом кісток нижньої кінцівки госпіталізовано.

Хто порушив правила проїзду перехрестя, що призвело до ДТП - з'ясовує слідчо-оперативна група.