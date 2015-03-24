У Києві хочуть створити новий парк відпочинку "Садиба Мировичів"

У Києві планується створити новий парк відпочинку «Садиба Мировичів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, на сьогоднішньому засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку було підтримано проект рішення про створення цього парку за адресою: вул. Львівська, 15 у Святошинському районі. Площа парку відпочинку становитиме 4,55 га.

Проект рішення був погоджений комісіями питань екологічної політики, з питань культури і туризму та з питань містобудування, архітектури та землекористування.

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Дана ділянка хоч і мала рекреаційне призначення, рішенням Київради від 28 вересня 2006 року була незаконно виділена під забудову та було змінено її цільове призначення. В результаті скарг, судових слухань та громадських протистоянь рішення Київради було визнано протиправним і скасовано Київським апеляційним адміністративним судом.

Комісія з питань бюджету доручила Департаменту економіки КМДА розробити план фінансування парку відпочинку. Планується, що підготовлений проект буде винесений на одне з найближчих пленарних засідань Київради.

Згідно з документом, будуть внесені зміни у Програму розвитку зелених зон Києва та концепцію формування зелених насаджень, якими відповідна ділянка на вул. Львівській буде додана в перелік парків Києва.