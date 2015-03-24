У Києві згорів черговий ресторан (фото, відео)

У Києві згорів черговий ресторан. У прес-службі ДержНС Києва повідомили, що пожежа в ресторані "Колиба Закваська", що знаходиться на вулиці Маяковського, 56 в парку "Молодіжний" (Троєщина), розпочалася о 12.40, передає "Сегодня".

На місце НП виїжджали шість пожежних машин, працювало 30 осіб особового складу.

Станом на 13.15, полум'я локалізували, а о 13.42 пожежу закінчили гасити.

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За попередньою інформацією, площа пожежі - 100 кв. метрів. Відвідувачів у приміщенні не було - лише персонал, який помітив вогонь біля барної стійки під дахом і вчасно вийшов. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав.

Пожежа почалася під дахом, його причини встановлюють фахівці. Версію підпалу рятувальники не розглядають - швидше за все, справа в короткому замиканні. Одноповерхова будівля була повністю дерев'яною, і врятувати її було практично неможливо.