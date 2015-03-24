Під Києвом суддя кинувся під потяг

Про це у вівторок, 24 березня, повідомила прес-служба управління МВС України на Південно-Західній залізниці.

За даними правоохоронців, інцидент стався напередодні увечері в районі станції Вишневе.

"Вчора о 19 годині в лінійний відділ міліції на станції Київ-Пасажирський надійшло повідомлення про смертельне травмування людини. Чергова по станції Вишневе повідомила, що електропоїздом сполученням Київ-Козятин смертельно травмований чоловік", - йдеться в повідомленні.

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Як розповів машиніст, чоловік, що стояв праворуч по ходу руху поїзда, ігноруючи сигнали, рушив під колеса.

Незважаючи на спробу машиніста екстрено загальмувати, уникнути наїзду не вдалося. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 276 КК україни (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей).