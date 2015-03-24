У прокуратурі Києва підтвердили факт звільнення свого керівника

Про це у Facebook повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Олена Яхно.

«11 березня в прокуратурі Києва розпочався другий етап люстрації. Сьогодні черга дійшла й до прокурора Києва Сергія Юлдашева. Він щойно попрощався з колективом », - написала Яхно.

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При цьому вона цитує слова Юлдашева: «Сьогодні генеральний прокурор підписав пакет документів про звільнення із займаних посад тих прокурорів, які підпадають під закон про люстрацію. Закон є закон. Він його виконав. Свого часу і я виконав цей закон.

Я дякую всім вам за роботу. Для мене було великою честю працювати в цьому колективі. Сподіваюся, що так само злагоджено і організовано він продовжить роботу вже при новому прокурорі».