ЗМІ: Прокурор Києва втратив посаду через люстрацію

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

За словами співрозмовника, прокурора звільнили за законом «Про очищення влади».

Як відзначила прес-секретар прокурора Олена Яхно, друга хвиля люстрації вже почалася і сьогодні має бути черга Юлдашева за планом.

Читайте такожУ Генпрокуратурі планують люструвати більше тисячі осіб

«Сьогодні має бути рішення. Може воно вже є, я не знаю», – зазначила Яхно.

Як повідомлялося, в результаті перевірок за законом про очищення влади Генпрокуратура вже звільнила з посад чотирьох керівних працівників прокуратур обласного рівня. Серед звільнених зокрема: заступник прокурора Кіровоградської області, прокурор м. Запоріжжя, перший заступник прокурора Миколаївської області і заступник прокурора Запорізької області.